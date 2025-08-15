Esposa de extranjero asesinado en Plaza San Martín hace fuerte revelación: "Querían que venda droga"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima sigue siendo el escenario de diferentes graves hechos criminales que mantienen a la población bajo el miedo. Esta vez, un ciudadano extranjero fue asesinado en pleno centro histórico, específicamente en la Plaza San Martín, alrededor de las 9 de la noche de este jueves 14 de agosto.

Extranjero es asesinado en plena Plaza San Martín

De acuerdo a la información, la víctima, identificada como Jesús Martínez Urbano de solo 21 años, se encontraba sentado en una banca con su esposa y su hija de 5 años. Luego de sostener una discusión con tres sujetos, estos se fueron y volvieron con un grupo mayor para atacarlo a punta de bala y cuchillo pese a la presencia de la menor.

Testigos del incidente y un agente de la Policía Nacional del Perú intentaron auxiliar al hombre para luego trasladarlo al Hospital 2 de Mayo. Lamentablemente, en este nosocomio no pudieron hacer nada y solo certificaron su muerte.

Luego de unas horas, el Ministerio del Interior emitió un pronunciamiento donde anunciaron inmediatas acciones para dar con el paradero de los responsables de este lamentable crimen.

"Agentes de criminalística y de inteligencia agilizan las pesquisas y las diligencias a bien de esclarecer los hechos, así como para ubicar y capturar a los responsables. Una de las líneas de investigación orienta que el móvil del crimen estaría vinculado a la hegemonía por la venta ilegal de drogas en la zona", indicó el comunicado.

Esposa de víctima hace fuerte revelación

Tras confirmarse la muerte de este venezolano, su esposa conversó con la prensa dando a conocer la razón de este violento ataque. Según la mujer, que cuenta con un avanzado embarazo, señaló que los primeros sujetos que se acercaron a la víctima le ofrecieron vender droga, pero este se negó.

Luego de ello, apareció este grupo nutrido de personas que lo atacó sin reparo alguno hasta el punto de dejarlo ensangrentado en esta reconocida plaza.

"Querían que venda droga, él se negó, le mentaron la madre, le agarraron el polo, se zafó y empezó a pelear. Ahí vinieron todos y lo acribillaron, habrán sido como 15 personas, todos se vinieron a él, tenían armas y cuchillos, ellos toda la vida paran con cuchillo", indicó.

De esta manera, la esposa del ciudadano extranjero asesinado en plena Plaza San Martín, reveló que sus atacantes le ofrecieron vender droga en la zona, pero al negarse procedieron a quitarle la vida.