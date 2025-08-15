Empresa de transporte víctima de extorsión presentó nueva flota: 50 buses nuevos saldrán a las calles

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de que la extorsión afectó a sus choferes, una empresa de transporte presentó una nueva flota de buses. 50 unidades modernas saldrán a las calles de Lima para atender a más de 300 mil pasajeros al día. Esto forma parte del plan de modernización y reordenamiento de rutas que impulsa la ATU.

Una iniciativa de la ATU

A través de las redes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), saludó esta adquisición por parte de la empresa 'El Rápido'. Esto forma parte de una iniciativa que tiene este organismo en Lima y Callao para que las compañías actualicen sus unidades, y dejen de lado las obsoletas que contaminan el ambiente.

Los buses adquiridos por esta entidad, cuentan con cámaras de videovigilancia ubicados en la parte delantera y trasera. Además, son más espaciosos que antiguos modelos y son eco amigables, lo que reduce el impacto ambiental, sin emisiones directas de gases de escape y reducen la contaminación acústica.

¡𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀, 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗼𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮! 🚍✅ Conoce cómo son los 50 nuevos buses que ya circulan en la ciudad en nuestro microprograma informativo #ATUNoticias. pic.twitter.com/0MV4RaCIgA — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 15, 2025

Serán más de 300 mil personas de Lima Norte y Sur las que se beneficiarán con esta nueva flota. 'El Rápido' cuenta con seis rutas de transporte que van desde los distritos de San Martín de Porres, Villa el Salvador, Carabayllo y Lurigancho-Chosica en ambos sentidos.

Cabe precisar que estos 50 nuevos buses se suman a los 266 que ya han sido incorporadas al transporte público, señaló la ATU. Esto ha sido posible gracias a los títulos habilitantes de cinco años que el organismo entregó, que permiten el acceso a financiamiento y renovación de unidades.

Empresa fue víctima de la extorsión

La criminalidad afectó a esta empresa en lo que va del 2025. En abril, unos delincuentes dispararon contra un bus en San Martín de Porres durante la madrugada, cuando se disponía a iniciar una ruta. En julio, un chofer perdió la vida, cuando un falso pasajero lo acribilló en Los Olivos.

Debido a la extorsión que sufrió esta empresa, decidió no cumplir con su servicio, para salvaguardar la integridad de sus trabajadores. Esta medida fue temporal y a los pocos días reanudaron sus actividades, pese al temor de ser víctimas de otros atentados por parte de criminales que exigen dinero a cambio de dejarlos operar.

De esta manera, la empresa El Rápido presentó los 50 buses nuevos que se unen a su flota. Pese a ser víctima de la extorsión durante este año, la compañía está comprometida en brindar un mejor servicio al público.