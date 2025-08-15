Ministro del Interior llegó a Trujillo tras fuerte atentado y vecinos reaccionaron: "Vienen, hacen su payasada y se van"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los vecinos que viven en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo (La Libertad), criticaron la falta de seguridad en la zona y exigen resultados al ministro del Interior, Carlos Malaver; ello tras el feroz atentado por parte de presuntos extorsionadores contra una vivienda de tres pisos.

Vecinos cuestionaron visita de Malaver

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) se retiró de la zona del ataque con un fuerte artefacto explosivo. Malaver se comprometió con los vecinos de la zona en que las autoridades realizarán la próxima captura de los implicados en el acto criminal.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo recoger las declaraciones de vecinos de la zona, quienes se mostraron indignados ante la presencia del ministro Malaver, este viernes. Según señalaron, el atentado contra una vivienda ubicada en la avenida Perú calificaría como terrorismo, por lo que piden acciones severas por parte del Estado.

"Es una burla porque nunca vienen, ha sido un atentado como en el tiempo del terrorismo, no tenemos seguridad, vienen, hacen su payasada y se van, ¿qué seguridad tenemos? Uno que se gana la vida el día a día tiene que salir como un delincuente mirando a todo lado porque nos puede pasar algo", dijo uno de los vecinos a nuestro medio, este viernes 15 de agosto.

Terminaron con cortes por explosión de lunas

De tal modo, los vecinos precisaron que, tras la fuerte detonación, sufrieron de cortes debido a que los vidrios quedaron regados por toda la calle. Al respecto, indicaron que el estruendo fue "horrible", por lo que niños y personas mayores temieron a que se presente algo peor. "Materialmente hubieron muchos daños y emocionalmente igual, familias afectadas, desmayos", añadieron.

Además, precisaron que hoy, viernes 15 de agosto, efectivamente llegaron gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, días anterior no se ha visto dicha patrulla o resguardo, por lo que calificaron de "espectáculo" su presencia.

Cabe mencionar que, el ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a la zona afectada durante horas de la mañana de este viernes. Acompañado de un fuerte contingente policial, Malaver se acercó a la vivienda dañada y mantuvo diálogo con los altos mandos de la PNP de Trujillo que se encargan del caso.

De esta manera, cientos de vecinos criticaron la visita del titular del Mininter, Carlos Malaver, a Trujillo, luego del atentado hacia una vivienda de tres pisos en la avenida Perú. Ellos pidieron mayor seguridad ante estos actos que denominan como terrorismo.