Fallece reconocido conductor de TV y periodista "tras su lucha contra una larga enfermedad"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del periodismo está de luto tras confirmarse la muerte un destacado periodista y conductor de televisión a los 69 años de edad. Según los reportes, su irreparable pérdida se da tras "una larga enfermedad".

Falleció reconocido periodista de ABC News

La prensa internacional lamentó la partida de Jim Ávila, destacado y veterano periodista de investigación de ABC News. La cadena televisora fue quien dio a conocer el deceso de uno de sus más importantes colaboradores.

Según los reportes de su familia, Ávila perdió la vida en su casa de San Diego. Su pérdida ocurrió después de enfrentar prolongadas complicaciones de salud, entre ellas un trasplante de riñón recibido años atrás.

La presentadora de 'ABC News Live', Diane Macedo anunció la lamentable noticia, asegurando que su compañero había fallecido después de una "larga enfermedad" y aprovechó las cámaras en vivo para destacar la extensa trayectoria de Ávila con la cadena, que se remonta a casi dos décadas.

"Jim fue un corresponsal con sede en Los Ángeles especializado en política, justicia, derecho e investigaciones de consumo durante casi dos décadas", expresó la periodista de 49 años.

Jim Avila, former longtime ABC News senior correspondent, dies at 69https://t.co/R3cJuuzi6x pic.twitter.com/LsUhYEL9as — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 13, 2025

Amigos y colegas lamentan su pérdida

Tras su muerte, amigos y colegas dedicaron emotivos mensajes. "Era una presencia única y un verdadero periodista de la vieja escuela", escribió el presentador Scott Thuman.

Asimismo, se dio a conocer que el periodista necesitaba con urgencia un trasplante de riñón y fue su hermano Jaie quien decidió convertirse en su donante, pero lamentablemente, pese a la intervención quirúrgica, tuvo complicaciones médicas después, lo que lo llevó a alejarse de ABC News en 2021 para enfocarse en su tratamiento.

"Jim fue un reportero excepcional. Me inspiró a dedicarme al periodismo y en muchos otros ámbitos de mi vida. Ganó prácticamente todos los premios existentes, pero se sentía especialmente orgulloso de haber ingresado al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos durante una ceremonia celebrada aquí en San Antonio en 2019", explicó Jaie.

Jim Avila, antiguo corresponsal sénior de ABC News durante muchos años.

¿Quién era Jim Ávila? Trayectoria profesional

Su carrera de cuatro décadas ha cubierto política, justicia, derecho e investigación del consumidor. Jim Ávila fue corresponsal nacional sénior de ABC News y, anteriormente, periodista de larga trayectoria en NBC News.

Durante su etapa en ABC, fue corresponsal de la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Barack Obama y reportero de investigación en Washington D. C., antes de trasladarse a Los Ángeles. Recibió el Premio Merriman Smith Memorial de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por su primicia sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

Asimismo, se reveló que ganó dos premios Emmy nacionales y cinco premios Edward R. Murrow, entre otros galardones. Después de dejar ABC News, Jim se unió a la filial de ABC en San Diego como reportero de investigación senior cubriendo una amplia gama de historias con profundidad y equidad.

Es así como se reportó el lamentable fallecimiento del periodista Jim Ávila, excorresponsal de ABC News, a los 69 años tras una larga enfermedad y una distinguida carrera profesional.