Eventual retiro ONP de hasta S/21,400: Estos serían los 4 requisitos para el posible desembolso

Un eventual retiro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mantiene a la expectativa a miles de peruanos. Pues el proyecto de ley N.º 12648/2025-CR plantea la posibilidad de solicitar hasta 4 UIT de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) si se cumplen con cuatro requisitos.

ONP: Plantean retiro de hasta S/ 21,400

La propuesta legislativa N.º 12648/2025-CR de la parlamentaria Ariana Maybee Orué Medina, que se encuentra actualmente en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República para ser debatida y ver si se le da luz verde en beneficio de los afiliados al SNP.

Según el documento, el principal objetivo de esta eventual medida es que los ciudadanos puedan destinar el dinero que retiren de sus fondos de pensiones para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria.

Asimismo, se resalta que el dinero desembolsado por cada aportante es intangible, salvo que exista mandato judicial inapelable en lo que respecta a deudas alimentarias. La entidad que se encargaría de establecer los reglamentos necesarios para ejecutar la normativa de ser aprobada en el Pleno sería el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuatro requisitos para el eventual desembolso

Pese a que este proyecto de ley es una buena noticia para muchos peruanos, el proceso legislativo aún enfrenta varios desafíos antes de su posible implementación. Además, solo se verían beneficiados aquellos afiliados que cumplan con estos cuatro requisitos o caso contrario, su solicitud podría ser denegada:

Estar afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que acceden a una pensión de jubilación. No haberse trasladado al Sistema Privado de Pensiones (AFP). En algunos casos, se señala que, el monto a retirar no podrá ser superior al total de aportes acumulados por cada afiliado. No haya accedido al Bono de Reconocimiento.

¿Cómo sería el cronograma de pagos si se aprueba?

El artículo 3 del proyecto de ley detalla el mecanismo de desembolso del eventual retiro ONP de hasta S/21,400, que se realizaría de manera progresiva a través de depósitos bancarios. El cronograma planteado sería el siguiente:

Primer depósito: hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

Segundo depósito: hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al primer desembolso.

Tercer depósito: hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores al segundo depósito.

Cuarto depósito: hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores al tercero.

Es así como se reveló que el eventual retiro ONP de hasta 4 UIT que está por evaluarse en la Comisión de Economía del Congreso se daría a los afiliados que cumplan con cuatro criterios del proyecto de ley N.º 12648/2025-CR.