Cercado de Lima: Asesinan a balazos a ciudadano extranjero en la plaza San Martín

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un joven fue asesinado a sangre fría en la plaza San Martín, en Cercado de Lima, tras negarse a vender droga, según aseguró su pareja, quien presenció el ataque junto a su menor hija. El crimen se registró frente a varios testigos en una zona altamente transitada en el centro de nuestra capital.

Asesinato en plaza San Martín

Un joven fue asesinado a sangre fría frente a su pareja y menor hija, por negarse a vender droga, según aseguró su enamorada. El hecho se registró en la plaza San Martín en Cercado de Lima.

Se trata de Jesús Martínez Urbano, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en una banca en compañía de hija de tan solo 5 años, cuando fue interceptado por hasta 15 personas que se trasladaban a bordo de bicicletas. En medio de una discusión le dispararon en varias oportunidades y, posteriormente, lo apuñalaron haciendo uso de un arma blanca, para huir en dirección a la avenida Nicolás de Piérola.

Tras el ataque, trasladaron al joven al Hospital Dos de Mayo, en donde se confirmó su deceso. Hasta el lugar llegó la esposa de la víctima y brindó más detalles de lo sucedido.

"Incluso le agarraron el polo y él se safo y comenzó a pelear y ahí donde vino esa gente y lo acribillaron. Habrán sido como 15 personas, porque todos se unieron a él, todos. [Tenían] armas y cuchillos, ellos toda la vida paran con cuchillo. He escuchado como cinco disparos. Mi bebé estaba ahí", contó la esposa del fallecido.

Asimismo, la mujer aseguró haber reconocido a los atacantes de su pareja, por lo que exige justicia y una rápida acción por parte de la Policía Nacional del Perú al acceder a las cámaras de seguridad de la zona. Según informó, los atacantes tendrían varias vidas en sus manos y habrían amenazado a la esposa de la víctima.

"Que hagan justicia, porque no es justo que por algo que no es justificante le hagan daño a él, él era un chico de 21 años y no merecía morir de esa manera. (...) Querían que venda droga, él se negó", reveló.

Los familiares explicaron que Martínez trabajaba en la instalación de toldos y andamios en Lima y otros distritos, y evitaba contacto con círculos delictivos.

Ministerio del Interior se pronuncia

A través de sus redes sociales el Ministerio del Interior informó que la PNP viene realizando las investigaciones correspondientes al caso. Asimismo, agente de criminalística y de inteligencia agilizan las diligencias de ley con el fin de aclarar lo sucedido, ubicar y capturar a los responsables.

Además, informaron que las investigaciones preliminares indican que el posible móvil del crimen estaría vinculado a la hegemonía por la venta ilegal de drogas en la zona. Es por esta razón que un grupo de sujetos asesinaron balazos y con armas blancas a un joven en la plaza San Martín.

