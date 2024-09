"Está en otro planeta": Presidenta de red de Ollas Comunes critica a Boluarte por minimizar alza de precios

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes, Fortunata Palomino, criticó las declaraciones que dio la jefa de Estado, Dina Boluarte, por minimizar el alza de precios de distintos productos básicos para el hogar.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Palomino lamentó lo dicho por la mandataria peruana, afirmando que, al parecer, ella viviría en un "país paralelo", puesto que no se da cuenta que la situación en el Perú se pone cada vez más difícil.

En ese sentido, dejó en claro que el alza de precios está afectando grandemente a las ollas comunes, por lo que en la mayoría de casos no tienen otra solución que "estirar el dinero como chicle" para lograr conseguir alimentos frescos.

En otro momento, Fortunata Palomino recordó que cuando Boluarte Zegarra era ministra llegaba a visitar las zonas más vulnerables del país; sin embargo, es lamentable que ahora afirme que dichos sectores no están sufriendo carencias económicas.

"El ajo ya no utilizamos, la papa está demasiado caro, entonces, tenemos que salir a buscar lo más barato para llenar el estómago, no solamente se vive del pollo y el aceite. Qué pena que la presidenta no aterrice, cuando era ministra llegaba a las zonas más altas, sabe la realidad, sabe la pobreza que estamos viviendo (...) es muy lamentable escuchar que no estamos sufriendo las carencias", agregó.