¡Indignante! Buses de "La 50" estarían siendo extorsionados, señala periodista

28/09/2024

Pese a que no acató el paro de transportistas que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre, la empresa Patrón San Sebastián, conocida como La 50, señaló estar sufriendo el azote de la delincuencia por medio de la extorsión a sus trabajadores. Recientemente, se pudo conocer que hampones van detrás de esta empresa de transportes.

Más extorsiones a transportistas

Los buses grandes y amarillos, que en muchas de sus unidades cuentan con un 50 grande y que recorren la ruta desde San Juan de Lurigancho al Callao, estarían amenazados como muchos de sus colegas en la capital. Una nota extorsiva aparecida recientemente, amenazando de muerte a muchos de sus choferes.

La carta amedrentadora señala que en las primeras 24 horas se vería al primer afectado por los delincuentes. Así lo dio a conocer un tuit de Roger García, quien dio detalles sobre el caso, empero, la línea de transporte no ha pronunciado mensaje sobre los hechos difundidos en redes.

#LOÚLTIMO La empresa de transporte "La 50", ha recibido amenazas de muerte contra sus choferes por hacer caso omiso a extorsiones.



"En menos de 24 horas verán al primer afectado por la decisión tomada", se lee. — Roger García (@RogerAderly) September 28, 2024

Días antes, la 50, que al ser una de las empresas de transporte con gran número de vehículos, también fue convocada a participar del paro de transportistas que exigía mayor acción de las autoridades sobre la delincuencia. Pese a ello, no procedieron con la manifestación, al menos no de manera oficial y conjunta.

¿Habrá otro paro de transportistas?

Transportistas de Los Olivos anunciaron que volverían a las calles tras continuar siendo víctimas de extorsión. Es decir, que volverían a hacer un paro para el siguiente jueves 3 de octubre, pese a la disposición del gobierno de declarar en estado de emergencia 14 distritos de la capital.

"Nosotros hemos participado en la marcha del jueves. Como transportistas, nos hemos unido a los hermanos que también son extorsionados en diferentes partes del país, hemos marchado hacia el Congreso con ellos. Hemos ido a la Comisaría de Sol de Oro a pedir seguridad, pero solo tienen cuatro unidades", relató uno de los transportistas para canal N.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), descartó que los gremios de transporte acatarán un nuevo paro. "No por el momento, todavía no nos hemos pronunciado, todavía vamos a sostener una reunión con las bases. No podría determinar en qué momento, pero sí esperamos que los resultados sean con urgencia", puntualizó.

De esta manera se pudo conocer qué buses de la empresa de transportes conocida como "La 50" recibió un mensaje de extorsión de parte de delincuentes. Esta compañía fue una de las que no acató el pasado paro de transportistas.