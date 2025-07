Nuevo fin de semana largo del 5 al 7 de julio: Estos son los únicos trabajadores que SÍ descansan a nivel nacional

03/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Junio terminó para dar paso a julio, un mes muy esperado por los peruanos no solo por el pago de la gratificación por Fiestas Patrias, sino por un nuevo fin de semana largo desde el 5 al 7 de julio. Conoce aquí qué trabajadores se verán beneficiados a nivel nacional y la decisión detrás de esta medida oficializada por el Gobierno.

¡Confirmado! Fin de semana largo en julio

El calendario de feriados en el Perú no solo marca las fechas más importantes del país en términos históricos, religiosos y culturales, sino que también define oportunidades de descanso, viajes y planificación familiar y laboral. Si bien es cierto que julio es conocido como el mes patrio, lo que pocos conocían era que un grupo específico de trabajadores se verían beneficiado por tres días de descanso continuo.

Este feriado largo sería exclusivamente a quienes laboren en el sector educativo, quienes cumplen un rol directamente vinculado con la enseñanza. A la habitual jornada de descanso del sábado 5 y del domingo 6, se suma el lunes 7 de julio, lo que permite a los docentes y a sus familias poder pasar momentos juntos e incluso alistar sus maletas para emprender un viaje, que los ayude a salir de la rutina diaria.

Como se sabe, el 6 de julio es el 'Día del Maestro', pero al caer un día no laborable: domingo, el Ministerio de Educación (Minedu) detalló que se concedió el lunes 7 como día de descanso compensatorio. La medida busca honrar el esfuerzo y compromiso de los docentes en su labor formativa.

Lunes 7 de julio feriado para docentes

La medida establecida por la cartera ministerial de Morgan Quero, y oficializada a través del Comunicado N.º 08-2025-MINEDU, beneficiaría a más de 4 mil maestros y profesoras a nivel nacional, dando una pausa a sus labores. El documento determina que esto aplica para los siguientes casos:

Docentes de instituciones públicas y privadas.

de instituciones públicas y privadas. Auxiliares de educación que laboran en los niveles de educación básica: inicial, primaria y secundaria.

que laboran en los niveles de educación básica: inicial, primaria y secundaria. Personal que forma parte de la educación técnico-productiva .

. Trabajadores de la educación superior tecnológica y pedagógica .

. Profesionales de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFAS).

¡Ojo! Toma en cuenta que este día libre es exclusivo para un grupo específico del sector Educación y no representa un feriado nacional. Asimismo, quedan excluidos de este descanso quienes desempeñan funciones administrativas, técnicas o logísticas.

Docentes y auxiliares de educación descansarán el 7 de julio.

Por tanto, los trabajadores de otras entidades públicas y del ámbito privado deberán cumplir con sus jornadas habituales el lunes 7 de julio, salvo que sus empleadores decidan lo contrario de manera interna.

"Este 2025, la fecha coincide con un día no laborable (domingo). Por tal motivo, se les otorgará el descanso correspondiente el lunes 7 de julio, en reconocimiento a la valiosa labor que desarrollan en beneficio de la educación", se lee en el comunicado de Minedu. Además, ten en cuenta que el martes 8, las actividades escolares se retomarán con normalidad.

Feriados restantes este 2025

En caso no seas uno de los beneficiados con ese feriado largo por no trabajar en el sector educativo, no te preocupes, aún quedan feriados pendientes para este 2025. Según la Plataforma del Estado, el siguiente feriado a nivel nacional se registrará el miércoles 23 de julio, con motivo del 'Día de la Fuerza Aérea del Perú'. Posteriormente, estos serán los siguientes feriados en lo que resta del año:

Julio

Lunes 28: Fiestas Patrias.

Martes 29: Fiestas Patrias.

Agosto

Miércoles 6: Batalla de Junín.

Sábado 30: Santa Rosa de Lima.

Setiembre

Sin feriados oficiales.

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

De esta manera, se reveló que aparte del descanso del 5 y 6 de julio, se suma ahora el lunes 7, generando una pausa de tres días continuos exclusivamente para aquellos docentes y auxiliares de educación, según lo oficializó el Minedu.