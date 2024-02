"Esto ya parece una burla": Gobierno aún no cumple con comprar un millón de kits escolares a mypes

La presidenta de Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, informó que el Gobierno aún no cumple con comprar un millón de kits escolares a la micro y pequeña empresa.

A pesar de la cercanía del inicio del año escolar, programado para dentro de un mes, el gobierno aún no ha realizado la adquisición de los kits escolares, generando preocupación y críticas por parte de la ciudadanía.

"Esperamos en máximo dos semanas sacar el decreto de urgencia con el millón de kits escolares. Lo anunciamos, lo hacemos, (porque esta) es una gestión de hechos y no palabras. Por eso ratificar que el millón de kits van. Lo que debemos hacer es que la mypes sean el socio del Estado", expresó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras el pasado 10 de enero y hasta ahora no cumple con su promesa.

Saldaña ha expresado su decepción ante la falta de acción por parte de las autoridades. La dirigente destaca que a mediados de febrero no se ha generado la demanda necesaria, ni se ha emitido el decreto de urgencia correspondiente, tampoco se ha asignado presupuesto para la compra de los materiales escolares.

"Estamos a un mes del inicio de clases y no hay absolutamente nada. No hay demanda, no hay decreto de urgencia, no hay núcleo, no hay convocatoria de expediente técnico. No hay presupuesto, que es lo urgente", mencionó.