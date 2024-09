Estudiantes que se burlaron de George Floyd son separados del estudio jurídico donde laboraban

19/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consecuencias. Un estudio de abogados informó a la opinión pública que separó de sus funciones a los estudiantes universitarios que se burlaron de la muerte de George Floyd, mismos que laboraban en sus instalaciones. El estudio jurídico alega que rechazan lo ocurrido, algo que atenta contra los principios de su marca.

Estudio de abogados separa a estudiantes involucrados

A través de un comunicado, la agencia de abogados Miró Quesada & Miranda indicó que tuvo conocimiento de la "conducta racista" de dos de sus practicantes, mismos que aparecen en el video viral. Al respecto, ellos aseguran que condenan tales actos, pese a que las circunstancias se dieron hace casi dos años.

"Un comportamiento carente del mínimo criterio, sensibilidad, empatía o respeto hacia el prójimo. El video llamó nuestra atención ya que en dicha fiesta se encontraban dos estudiantes de la Universidad Católica que hace seis meses y un año (respectivamente) comenzaron sus prácticas preprofesionales en nuestra Firma", revelaron.

Con lo expuesto, el estudio jurídico no solo rechazó tales hechos, sino que también se mostró firme en su decisión de apartar definitivamente a los involucrados. Como se sabe, uno de ellos es identificado como 'Daniel', quien sujetaba la torta que tenía su nombre, y hacia alusión al crimen cometido contra el afroamericano.

"Nuestro estudio ha tomado la decisión de separar a ambos practicantes de forma inmediata y definitiva, tras analizar los hechos y como resultado del proceso disciplinario llevado a cabo internamente. Rechazamos categóricamente cualquier tipo de manifestación que atente contra la dignidad humana, los valores y los principios de nuestra institución", sentenció

Estudio de abogados Miró Quesada y Miranda anuncia que ha separado a los dos practicantes de la PUCP que participaron en un vídeo de alto contenido racista en una celebración de un cumpleaños en el que se burlaron de ka muerte del afroamericano George Floyd en EEUU. pic.twitter.com/AdncIj9OSE — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 20, 2024

¿Qué ocurrió con estos jóvenes universitarios?

En redes sociales, se difundió un video que causó gran indignación. En el clip, un grupo de estudiantes de la PUCP se encontraban celebrando una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, el pastel que llevaba el cumpleañero, identificado como Daniel, hacía alusión a la violenta muerte de George Floyd, quien pereció durante una intervención policial.

Por si no fuera suficiente, Daniel empezó a gritar "I can't breathe" (no puedo respirar), la última frase de Floyd antes de ser asesinado. Tal acción fue aplaudida e imitada por algunos de los participantes en el evento, algo que muchos usuarios en las plataformas digitales repudiaron rotundamente.

algun alma caritativa q sepa los nombres de estos racistas de mierda? es para una denuncia, gracias pic.twitter.com/LbM3B0xMwE — espíritu marxista (@gaseosita666) September 16, 2024

Tras lo ocurrido, la casa de estudios emitió un comunicado, rechazando el cuestionable actuar de sus estudiantes. En su pronunciamiento, la casa de estudios indicó que los actos no representan los valores propios de su institución, y que decidieron interponer una denuncia ante el órgano disciplinario de la universidad.

#ComunicadoPUCP | Rechazamos enérgicamente las manifestaciones de odio, racistas y de cualquier forma de discriminación. pic.twitter.com/rSIgKn2hIN — PUCP (@pucp) September 17, 2024

De esta manera, los estudiantes que se burlaron de la muerte de George Floyd fueron separados del estudio jurídico donde laboraban, luego de que la firma tuviera conocimiento de sus cuestionables actos.