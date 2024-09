Universitarios peruanos se burlan de crimen contra George Floyd: Casa de estudios tomó drástica sanción

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) expresó su rotundo rechazo al cuestionable actuar de un grupo de sus estudiantes. En la celebración de un cumpleaños, los jóvenes universitarios hicieron burlas hacia George Floyd, quien murió a manos de la policía estadounidense.

Universidad tomó drástica decisión tras lo ocurrido

En su pronunciamiento, la casa de estudios indicó que los actos protagonizados por estudiantes de su comunidad no representan los valores propios de su institución. Además hizo hincapié en el crimen cometido contra el afroamericano, quien sufrió una muerte violenta, la cual fue motivo de burlas por parte de los alumnos.

"Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de equidad, respeto pluralidad, que son la base de nuestra convivencia como comunidad universitaria. Este tipo de comportamientos son inaceptables, y contravienen los principios y valores católicos y democráticos que promovemos y defendemos", enfatizó la universidad.

Asimismo, precisó que cualquier tipo de discriminación es considerada una falta grave dentro de su normativa interna. Por tal motivo, indicaron que la facultad estudiantil en la que estudian los jóvenes implicados tomará una drástica decisión.

"Nuestra Facultad de Derecho ha presentado la denuncia respectiva ante el órgano disciplinario de la Universidad para el inicio del procedimiento correspondiente", aseguró la casa de estudios. Por último, reiteró que rechazan enérgicamente cualquier tipo de manifestación de odio y discriminación.

#ComunicadoPUCP | Rechazamos enérgicamente las manifestaciones de odio, racistas y de cualquier forma de discriminación. pic.twitter.com/rSIgKn2hIN — PUCP (@pucp) September 17, 2024

¿Qué hicieron los universitarios peruanos ?

En redes sociales, se difundió un video que causó gran indignación. En el clip, un grupo de estudiantes de la PUCP se encontraban celebrando una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, el pastel que llevaba el cumpleañero, identificado como Daniel, hacía alusión a la violenta muerte de George Floyd, quien pereció durante una intervención policial.

Por si no fuera suficiente, Daniel empezó a gritar "I can't breathe" (no puedo respirar), la última frase de Floyd antes de ser asesinado. Tal acción fue aplaudida e imitada por algunos de los participantes en el evento, algo que muchos usuarios en las plataformas digitales repudiaron rotundamente.

algun alma caritativa q sepa los nombres de estos racistas de mierda? es para una denuncia, gracias pic.twitter.com/LbM3B0xMwE — espíritu marxista (@gaseosita666) September 16, 2024

Por su parte, una de las asistentes pidió disculpas luego de lo ocurrido, asegurando que lamenta no haber intervenido y que nunca fue parte de la idea o creación de la torta que en la que aparecía el rostro de Floyd. "Jamás repetí las estupideces que dijeron. (...) Creo en la defensa de los derechos humanos. La muerte de Floyd me pareció condenable ", sostuvo.

De esta manera, la casa de estudios tomó una drástica decisión respecto a un grupo de jóvenes universitarios suyos, quienes se burlaron del crimen cometido contra George Floyd.