Separan de la PNP a Policía que agredió a colegas durante una intervención: Se negaba a identificarse

En Ica, la suboficial Sandra Neyra, quien fuera intervenida el pasado martes en estado de ebriedad junto con otros agentes de la Policía Nacional del Perú en Ica, fue separada de la institución castrense y enfrentará una investigación en la Inspectoría. La mujer fue grabada con actitud prepotente mientras era intervenida por sus propios colegas.

La noticia fue confirmada por el mismo general Manuel Vidarte Perrigo, jefe del Frente Policial de Ica. Como es público, la joven policía fue detenida cuando iba de civil mientras se realizaba un operativo de tránsito. Así, la suboficial discutió de manera cruenta con sus compañeros y los acusó de estar cometiendo abuso de autoridad contra su persona y sus acompañantes.

Al ser solicitada por una identificación, esta dijo " ¿Cuál es mi nombre? Está en tu sistema, mi amor. Yo soy Policía ". Además, al verse con botellas de licor en el vehículo, señaló que no existía ningún problema de que este esté siendo trasladado. Sin embargo, el agente del operativo insistía en que primero debía identificarse.

"Yo quiero que me diga usted cuál es el problema que un pasajero tenga acá una botella escondida (...) A ver, graba. No, mira, el alférez no está digitando ningún DNI. Es abuso de autoridad. Pon la denuncia por abuso de autoridad ahora. Vamos a la comisaría", continúo tras haberle arrebatado el teléfono al policía que le tomaba los datos.