Estudiantes del Instituto Víctor Andrés Belaunde denuncian irregularidades: "Para el Minedu, yo nunca he estudiado"

Los estudiantes Jorge Fuentes y Mayra Cárdenas acudieron a nuestro medio para expresar su reclamo hacia el instituto Víctor Andrés Belaunde, ubicado en Chorrillos, por presuntas irregularidades en proceso de estudios; según expresaron, la casa de estudios nunca terminó su inscripción en Minedu.

Según narró Jorge durante la entrevista, él se ha contactado el Sistema de Información Académica (SIA) para que puedan revisar su caso; sin embargo, la única respuesta que tuvo es que su nombre no figura en sus registros. Asimismo, comentó que ha dejado muchas cosas de lado para poder estudiar.

Por otro lado, Mayra Cárdenas, quien ingresó al instituto en el año 2021-2022, expresó que a diferencia de Jorge, ella si figura en la SIA, pero cuando fue a buscar más información sobre su documentación en la Dirección Regional de Educación del Callao ( DREC) sus datos personales y notas estaban alterados.

En ese sentido, también contó que tuvo una reunión con los abogados encargados del caso para pedir que les entreguen los certificados y puedan continuar sus estudios en otra institución. Ante esto, le comentaron que a ella si se los podían entregar, pero a Jorge no, debido a que no figura en la SIA.

Durante la entrevista EN VIVO, la representante del Instituto Víctor Andrés Belaunde, Alicia Chichon, se comunicó mediante una llamada para dar respuesta a los reclamos de Jorge y Mayra.

Según comentó, no existe ninguna irregularidad de parte de su institución, sino de la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID), quienes tuvieron un error de digitación.

"El joven ha estudiado y estudia con nosotros. En el MINEDU se han creado una serie de normas, que vienen a ser barreras burocráticas. El hecho que no esté en el SIA, no por nosotros, sino por un erro de digitación de DIFOID, ya que nosotros tenemos el oficio diciendo que ellos tienen el error, más no nosotros", comentó Chichon.