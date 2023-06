Dina Boluarte: Empresarios que financiaron campaña revelan que les ofrecieron ministerios

La presidenta Dina Boluarte ha sido acusada de ofrecer la titularidad de los ministerios a empresarios que la apoyaron en la campaña 2021. Dos supuestos aportantes señalan no haber recibido lo prometido por la entonces candidata a la vicepresidencia con Perú Libre.

Los denunciantes fueron identificados como Carlos Bustíos y Atilio Vernazza. Un dominical de Panamericana reveló que a este último le habrían ofrecido el Ministerio de Educación pese a su nula preparación para asumir dicha cartera.

"Me ofrecieron el Ministerio de Educación a pesar de que no estaba preparado y que me iban a poner asesores. (¿Quién le ofrece?) La señora Dina Boluarte. No estaba preparado, no sabía que hacía un ministro. Víctor Torres, que era su asesor y amigo personal, era el que manejaba todas las conversaciones", confesó.