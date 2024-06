¡Exigen su salida! Consejo de Mujeres Awajún anuncia marcha y denuncia internacional contra Morgan Quero

En entrevista con Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, informó que están preparando una marcha y una denuncia internacional en contra del ministro de Educación, Morgan Quero.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la representante de la comunidad awajún resaltó que hasta el momento que el titular del Ministerio de Educación no ha ofrecido disculpas por sus desafortunadas declaraciones.

"Estamos armando pronunciamiento y vamos a hacer una marcha en Condorcanqui pidiendo la renuncia del ministro. No vamos a retroceder. Estoy haciendo la denuncia internacional ante los Derechos Humanos y también me he reunido con 8 organizaciones para pedir el respaldo y la protección", declaró para nuestro medio.