Exjefe de la Dircote critica al Mininter por captura de Iván Quispe Palomino: "No es un objetivo de alto valor"

El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), el general (r) José Baella Malca, indicó que Iván Quispe Palomino, supuesto número 2 en la organización terrorista Sendero Luminoso, no es en realidad un "objetivo de alto valor". El experto en temas subversivos detalló que este no tendría cercanías con sus hermanos, quienes sí integran la agrupación criminal.

El otrora policía detalló que, pese a que existe un departamento del policía dedicado a la búsqueda, investigación y análisis de delitos subversivos, este no habría sido consultado para la revisión de la información tras la captura del supuesto líder terrorista.

En ese mismo orden de ideas, detalló que este no constituye un objetivo importante, puesto a que este se habría mantenido alejado de ellos, adquiriendo entonces el término de "descolgado", de parte de las fuerzas policiales. Resaltó cuáles son las características investigativas que puede alcanzar la Dircote.

"Yo pienso que cuando tú tienes un problema cardíaco, acudes al cardiólogo. En este caso es una ligereza y no se ha recurrido a la Dircote, que es la unidad encargada de la investigación y del análisis del fenómeno terrorista nacional e internacional (...) No es un objetivo de alto valor, no está considerado ni ha sido considerado. Es una persona que nosotros le llamamos 'descolgado', ósea que se ha apartado del partido durante mucho tiempo, es por eso que no es objetivo de alto ni mediano valor", relató.