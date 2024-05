Familiar de trabajador desaparecido en Pataz desmiente a general PNP: "Siguen secuestrados, estoy desesperado"

En entrevista con Exitosa, el hermano de uno de los trabajadores desaparecidos en Pataz, Paolo Cruz, desmintió la versión del general PNP José Zavala Chumbiauca, quien afirmó que los individuos que fueron secuestrados ya habían sido liberados.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el familiar del minero secuestrado precisó que, inicialmente, se trataba de 6 mineros retenidos. Sin embargo, los perpetradores decidieron liberar a dos de ellos. Lamentable, aún permanecen retenidos 4 trabajadores, entre los que se encuentra el hermano de Cruz.

Según contó, ya han pasado al menos 10 días desde que su familiar pasó a estar con paradero desconocido. Por ello, criticó la falta de precisión en las declaraciones del general PNP, alegando que se encuentra "desesperado" por su hermano.

Asimismo, negó que los hombres que han perpetrado el secuestro sean ronderos. Y es que los sujetos detrás del atroz acto cuentan con armas de fuego de alto calibre. Cruz sostiene que los propios policías de la zona temen acercarse a los malhechores porque "tienen armas de fuego".

"Esos no son ronderos, esa es gente delincuente. Yo quiero que me apoyen. (...) Ellos tienen armas de guerra, acá solamente hay cinco (policías) que me han acompañado y tienen miedo de subir", indicó.

Cruz reveló que no ha conseguido mantener comunicación con su hermano, ni ninguno de los mineros secuestrados, desde el domingo 5 de mayo.

"El domingo me dijo 'estoy contratado por el señor Tito Zúñiga, me voy a Pampas de Recuay'. Desde ahí no he vuelto a saber nada hasta hoy en día que lo sigo buscando", señaló.