Fin de semana largo: Hoy jueves 27 de julio es día no laborable para el sector público

Hoy, jueves 27 de julio, es día no laborable para el sector público, lo que permite a los trabajadores del Estado poseer un fin de semana largo tras adherir los dos días posteriores que son feriados, devenidos de las Fiestas Patrias.

La denominación de este día se dio por el Decreto Supremo 151-2022-PCM, publicado en el diario El Peruano, el pasado 29 de diciembre. Dicha resolución establece las siete fechas que serán no laborables durante este 2023 y otra más en la primera semana del siguiente año.

Sobre su aplicación

Al no tratarse de un feriado, las horas que no laborarán los trabajadores deberán ser recuperadas con previa coordinación con el asesor o jefe directo. En ese sentido, el tiempo no trabajado tendrán que ser restituido en un plazo de diez días posteriores o cuando vea necesario la organización estatal de turno.

Del mismo modo, el Decreto Supremo establece que los encargados de los entes estatales deberán tomar previsiones para que los servicios indispensables no dejen de funcionar durante el día no laborable.

Para el sector privado

La misma norma indica que las entidades privadas pueden acatar la medida y declarar al jueves 27 como día no laborable, con un previo acuerdo entre trabajador y empleador, quienes deben establecer las horas de recuperación. A falta de un acuerdo, el empleador decidirá acatar o no la normativa.

En cuanto a las empresas que brinden servicios sanitarios y de salubridad. electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, limpieza y saneamiento, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; quedan designadas a determinar los puestos de trabajos excluidos en este día no laborable, a fin de garantizar los servicios de la comunidad.

Días no laborables y feriados

Pasado el primer semestre del 2023, los días no laborables que aún quedan en este año son: jueves 27 de julio, lunes 9 de octubre, jueves 7 de diciembre y martes 26 de diciembre.

En esa línea, la ciudadanía tiene en el calendario nueve feriados que podrá disfrutar. A detalle, 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias; 6 de agosto, Batalla de Junín; 30 de agosto, Santa Rosa de Lima; 8 de octubre, Combate de Angamos; 1 de noviembre, Día de todos los santos; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; 9 de diciembre, batalla de Ayacucho y 25 de diciembre por Navidad.

De esta manera, al tratarse hoy, 27 de julio, de un día no laborable las horas que no trajinan los trabajadores deberán ser recuperadas con previa coordinación con el asesor del organismo público que corresponda.