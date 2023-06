Geiner Alvarado: Ocho proyectos de su gestión con irregularidades en proceso de licitación, denuncia ministra de Vivienda

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, apuntó que hay ocho proyectos con irregularidades, en el proceso de licitación, durante la gestión de Geiner Alvarado. Esto luego que la Fiscalía realizó diligencias preliminares por presuntas irregularidades en las oficinas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA).

En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que no están culpando a la anterior administración sin fundamentos, sino que responde a unas declaraciones llenas de verdad.

Agregado a ello, la titular de VIVIENDA apuntó que ya tomaron cartas en el asunto; puesto que no intervenir sería "no hacer nada" frente a las deficiencias generadas por Alvarado López.

"Estamos hablando aproximadamente de ocho proyectos, que hemos heredado de la gestión anterior, y no es que le estemos echando la culpa, es la verdad, eso es lo que hemos heredado. Eso que hoy estamos gestionando esos proyectos. No gestionar sería no hacer nada", dijo a los medios.