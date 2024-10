"Todos somos extorsionados": Transportes Unidos confirman que paro del 10 de octubre será a nivel nacional

07/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un gran sector de transportistas de la capital han convocado a un paro general para este jueves 10 de octubre en protesta por los constantes casos de extorsión que se han venido dando contra su gremio. Por ello, cientos de empresas se unirán a esta paralización ocasionando que todo Lima y Callao colapse por la falta de unidades de transporte para los ciudadanos.

Por ello, Exitosa conversó con el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Vitor, quien ratificó el paro anunciado a pesar que otras empresas anunciaron que no están de acuerdo con el mismo por lo que trabajarán con total normalidad.

No hay marcha atrás

Con total firmeza, el dirigente aseguró que no solo su sector será parte de este paro general, pues en las últimas horas han sostenido reuniones con gremios estudiantiles, integrantes de la CGTP y otros sectores que apoyarán su lucha. A su vez, Vitor invocó a los sectores que se han reunido con el ministro del Interior, ha no tergiversar la situación y también acatar esta movilización que no hace más que cuidar sus intereses.

"Hoy hemos tenido reunión con gremios estudiantiles, con la CGTP, con gente de minería, con ambientalistas y otras instancias. Yo a veces escucho y me siento indignado que ciertos sectores de transportes, los que se están reuniendo, están saliendo en la prensa a decir que son los informales. ¿O sea, todos los afectados por extorsión son informales? Simplemente están aceptando la extorsión del propio estado", indicó.

"Nosotros hemos iniciado en todo el cono norte, hemos liderado el primer y segundo paro. Luego se reunieron muchas agremiaciones y ahora como el tema es mediático, todos quieren asumir esa responsabilidad. Todos deben ser consientes de la realidad que vivimos en el Perú", añadió para nuestro medio.

Infiltrados del estado

Durante el paro del 26 de septiembre, se reportaron incidentes contra las unidades que intentaron salir a trabajar y otros que fueron obligados a bajar a sus pasajeros en plena ruta. Esta vez, el secretario general de Transportes Unidos aseguró que su manifestación será totalmente pacífica y culpó a gente encubierta del estado de ocasionar este tipo de desmanes.

"Es una marcha pacífica. Samos muy bien el Estado como opera, metiendo a su gente infiltrada para hacer desmanes, pero nosotros los transportistas conocemos a nuestra gente y con solo mirarlo ya sabemos en que empresa trabaja", finalizó.

De esta manera, el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Vitor, ratificó el paro nacional convocado para el 10 de octubre en respuesta a los constantes casos de extorsión.