Guardaparque asesinado recibió amenazas antes del crimen, confirma su familia: "No le dimos importancia"

La familia de Victorio Dariquebe Gerewa, guardaparque indígena de la Reserva Comunal Amarakaeri que fue asesinado el pasado 19 de abril, confirmó que la víctima había recibido amenazas antes del crimen que le arrebató la vida.

Las palabras de sus familiares tuvieron lugar en entrevista con Canal N, donde indicaron que el difunto defensor ambiental había comunicado en más de una oportunidad que recibía mensajes extorsivos. Según dieron a conocer, debido a que participaba en intervenciones contra la minería ilegal en la zona.

"No podría dar detalles de las amenazas, pero él sí comentaba a los familiares que lo amenazaban por el tema de minería. Que estaba participando en esas intervenciones, hacía sus informes. El siempre ha dicho que lo estaban amenazando, pero nosotros como familiares nunca le dimos importancia", declaró.

En esa misma línea, la familia de Victorio Dariquebe Gerewa cuestionó al Estado peruano y denunció una falta de defensa hacia los guardaparques. Al respecto, solicitan mayores medidas de resguardo que les permitan cumplir con su función con seguridad.

"Ello son el personal de la primera línea. Creo que no hay una medida por parte del Estado para defensores ambientales. No hay un tipo de seguridad que pueda hacer cumplir la función bien. No hay resguardo. A veces las amenazas pasan y el único que se lo guarda es el guardaparque", agregó.