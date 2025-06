Harvey Colchado tras desactivación de Eficcop: "Habrá una sentencia condenatoria contra la presidenta"

En conversación con Exitosa, el coronel PNP Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y excoordinador del Eficcop, señaló que la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, así como su pase a retiro, se produjo porque se negó a encubrir al hermano de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, aseguró que existen pruebas que corroborarían su afirmación, y que, en un futuro, Boluarte sería condenada por ello.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos', se abordó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación preparatoria, que rechazó la solicitud de Dina Boluarte para anular las diligencias realizadas por Eficcop en su contra, y culminaron en una denuncia constitucional por la desactivación del equipo. Colchado señaló que tal pedido buscaba eliminar la prueba en donde Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, lo coaccionaba para proteger a Nicanor Boluarte.

"No solo han querido anular mis declaraciones, sino el audio en el cual acredito fehacientemente lo que me dijo Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, donde señaló que teníamos que apoyar al hermano de la presidenta; y, si no lo hacíamos, pasaría a retiro", expuso.