Juez Concepción Carhuancho niega haber adelantado opinión sobre caso Nicanor Boluarte: "No emití comentario"

En entrevista con Exitosa, el juez Richard Concepción Carhuancho negó haber incurrido en un presunto adelanto de opinión sobre el caso Nicanor Boluarte: "No existe ninguna anotación sobre esas personas en esa diapositiva, no emití comentario".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el magistrado demostró su incomodidad ante la revelación de un audio que se le atribuye sobre un presunto adelanto de opinión y aseguró que existe una "campaña mediática" en su contra.

De tal modo, Concepción Carhuancho explicó durante su participación en una ponencia para una conocida entidad, presentó, "por error", una diapositiva con la imagen de tres personajes, entre los que se encontraba Nicanor Boluarte. "Lo he admitido desde el primer momento", dijo.

En tal sentido, desde esta presentación con dicho contenido gráfico, se inició la teoría de una presunto adelanto de opinión sobre el caso Nicanor Boluarte. Ante su error, solicitó a la entidad para la que realizó dicha actividad, que suprimieran el contenido. Según precisó, el pedido se realizó vía WhatsApp, por lo que aseguró que el audio que se difundió en otro medio de comunicación "es falso, es trucho, es bamba".

"Incluso he sido recusado, en la recusación cuando se piden los descargo respecto a esas imágenes, yo mismo he admitido, porque como operador de justicia, yo no puedo andar con mentiras. Yo mismo he admitido que he puesto por error esas imágenes, pero sin adelantar opinión alguna", alegó.