Harvey Colchado anhela regresar a la PNP: "Mi sueño es ser general y dirigir a mi institución"

Para nadie es un secreto que Harvey Colchado se ha consagrado como uno de los 'enemigos' más marcados de este actual gobierno. Desde que era jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad más conocido como Diviac, inició una serie de investigaciones contra Dina Boluarte y su entorno más cercano.

Sin embargo, debido a estos procesos, el coronel fue destituido por la Policía Nacional del Perú asegurando que la propia presidenta de la República y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, estuvieron detrás de su sorpresivo pase al retiro.

Ahora, Harvey Colchado conversó largamente con Exitosa donde brindó detalles de varios temas como el caso 'Cofre presidencial', la investigación que pesa contra Santiváñez sobre el 'capitán culebra', entre otros.

En esa misma línea , el exjefe de la Diviac reveló que aún anhela volver a la Policía Nacional del Perú y que seguirá alzando su voz de protesta ante lo que considera un hecho injusto como fue su paso al retiro.

"Como le digo a mis compañeros de armas, nunca podemos quedarnos callados. Jamás me he quedado callado y ante este abuso yo tengo que reclamar y ahora he iniciado mi proceso judicial porque quiero regresar a mi policía", inició.