Hombre quema viva a su pareja en VES tras fuerte discusión: víctima lucha por su vida con el 90% de su cuerpo quemado

Un hombre, identificado como Roberto Cristian Naupay Bravo (28), quemó viva a su pareja Soledad Chávez Suárez (37) tras una fuerte discusión en su vivienda en Villa El Salvador. Ahora la fémina se encuentra con el 90% de su cuerpo quemado y luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del último domingo en la vivienda de la fémina. Alrededor de la 1:30 a.m. habría iniciado una discusión que terminó con el sujeto rociándole laca y prendiéndole fuego.

La madre de la víctima se encontraba en el primer piso de la casa cuando se empezaron a escuchar gritos que provenían de la casa de Chávez Suárez. La mayor de sus hijas decidió subir hasta el piso de su madre y, tras ver el grave estado en el se encontraba, decidieron trasladarla de inmediato hasta un centro de salud.

En un inicio, optaron por el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Sin embargo, le negaron la atención alegando que el establecimiento no podía atender el caso debido a su gravedad. Por ello, fue enviada al Hospital Edgardo Rebagliati.

Si bien pudo ser atendida, sus heridas provocaron que ahora la mujer tenga que permanecer entubada hasta que mejore su situación. Sin embargo, los doctores han advertido a la familia que se trata de un caso de gravedad.

Ante esta situación, la madre de la víctima pidió a las autoridades que el crimen no quede impune. Así, se dirigió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para pedirle que el agresor reciba condena y pueda ser apresado.

"Yo quisiera que me apoyen, no dejen así el caso. (Pido) a la presidenta que me apoye que no deje a mi hija así nomás. Quiero que metan preso al hombre, que se mantenga ahí", expresó.