Incendio en Centro de Lima: Perrito ingresó a vivienda en llamas y no se sabe nada de él

Un nuevo incendio, ocurrido en la cuadra 11 del jirón Huanta, ha alarmado a toda la población del Centro de Lima, pues han sido necesarias 8 unidades de bomberos para intentar controlarlo. Sin embargo, ahora se ha informado que un perrito que había sido previamente rescatado, ingreso a la vivienda cuando aún estaba en llamas y hasta el momento se desconoce su paradero o estado de salud.

Según las primeras informaciones, el can estaba descansando dentro de una frazada que había sido colocada en la vereda por los hombres de rojo; sin embargo, en un descuido el perrito volvió a ingresar a la casa que estaba siendo devorada por las llamas.

Desde entonces, los bomberos y los vecinos perdieron de vista a la mascota y después de varias horas, aún se desconoce su paradero. Tampoco se sabe si el perro decidió entrar a la vivienda para rescatar a alguien, ya que no se han reportado víctimas humanas hasta el momento.

En declaraciones a la prensa, el gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el siniestro se concentró en la parte alta del inmueble y que además, fue catalogado por los bomberos como un incendio de código 2.

Asimismo, detalló que el lugar almacena productos distintos a lo que estaría establecido en su licencia de permiso, siendo estos: motores, artefactos, repuestos de motos, entre otros más, que pertenecerían a los trabajadores de la zona.

"Cuenta con los permisos pero no con el giro por el cual le dieron el permiso. Un giro para (almacenar) juguetes no puede motores, no puede tener artefactos, repuestos para motos, que no se ha contemplado en la licencia que se le ha dado como Municipalidad", señaló Casaretto a los medios.