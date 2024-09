Incendios forestales: Activista llora al pedir ayuda por desastres ambientales en Perú

En comunicación con Exitosa, el actor y activista de Amazonas, Richard Torres, se quebró al pedir ayuda por los incendios forestales en la Amazonía señalando que llevan más de 23 días en abandono total. Asimismo, señaló que el hábitat del oso andino ha sido totalmente destruida ante dichos siniestros.

En el programa Hablemos Claro, Torres reveló que junto a otros medioambientalistas están armando brigadas para tratar de apagar el fuego en los bosques de la provincia de Bongará, en Amazonas. Sin embargo, denuncia que sus pedidos de apoyo aún no han sido atendidos.

"He pedido auxilio de mil maneras, pero la verdad que estamos agotados porque la ayuda nunca llegó. Y es mentira que el 60 por ciento de los incendios ya se terminaron. No señores, esto recién comienza", indicó

Además, reveló que dicha zona fue gravemente afectada por los siniestros, lo que ha significado un agravio al hábitat natural del oso andino. "Y el hábitat del maravilloso oso andino ha sido afectada, ha desaparecido. Son 30 mil hectáreas de bosques milenarios que han sucumbido al fuego", exclamó

"Nosotros le exigimos a las autoridades, a esa señora presidenta que ha declarado duelo nacional. ¿Cómo no van a venir las flotas internacionales a ayudarnos? Nosotros no estamos preparados para una situación de este nivel. Nuestra voz se levanta, pero no tenemos respuesta. ¿Dónde están las fuerzas del Perú?", expresó el actor.