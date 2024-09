Incendio forestal en Lima: Esta es la zona afectada tras el terrible siniestro ambiental

Un gran número de incendios se viene registrando al interior del país. Ello ha provocado temor y descontrol, sobre todo porque no se cuentan con los protocolos adecuados para sofocarlos. Ahora, Lima también se ha visto afectada por la presencia de un nuevo siniestro ambiental, por lo que los pobladores no pudieron evitar entrar en pánico.

De acuerdo a información compartida por los medios de comunicación, se conoció que un incendio forestal afectó el centro poblado de Llancay, ubicado exactamente en el distrito de Sumbilca, provincia de Huaral, en Lima.

El siniestro ambiental se registró este último domingo, 15 de septiembre, alrededor de las cinco de la tarde, generando gran alarma y conmoción entre los pobladores del sector, quienes inmediatamente se contactaron con las autoridades para que acudan en su ayuda y resguardo.

Incendio forestal se registro en Lima este último domingo .

Es importante mencionar que el incendio generado en dicho sector de Huaral afectó varias hectáreas de cultivos, además de dañar al ganado que en ese momento se encontraba pastando.

Los agricultores señalaron que es la primera vez que se produce una situación así, por lo que temen que uno nuevo vuelva a propagarse, llegando a posiblemente ocasionar grandes daños en las viviendas de los pobladores.

Recientemente, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que "no hay motivos graves" para declarar en emergencia las regiones afectadas por los incendios forestales.

En un mensaje dirigido a las comunidades que piden la declaratoria de emergencia ante el siniestro ambiental suscitado en al menos seis regiones, el premier reiteró que no descarta esa posibilidad, pero que por el momento no se está evaluando dicha medida.

Ello porque, según considera, no hay razones tan críticas que justifiquen el pedido, una opinión que también sería compartida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"No tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto la posibilidad, pero de momento no se está evaluando", expresó el premier ante la prensa.