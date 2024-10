"No todos somos delincuentes": Motorizados rechazan ordenanza que prohíbe dos personas en moto

Luego de que la Municipalidad de Independencia, liderada por Alfredo Reynaga, anunciara la normativa que prohíbe que dentro de una moto lineal se movilicen dos personas, Exitosa conversó con algunos motorizados que son vecinos del distrito, quienes indicaron estar en contra de la medida, aludiendo que "no todos son delincuentes".

En declaraciones para Exitosa, residentes y motorizados del distrito de Lima norte expresaron sus opiniones respecto a la controversial medida anunciada por el municipio. Asimismo, algunos motociclistas se encuentran mortificados con la normativa que impide el libre uso de sus vehículos.

"Yo no estoy de acuerdo, así como yo, hay muchos motociclistas que no están de acuerdo, la motocicleta es un apoyo para nosotros (...) Imagino que tomaron la decisión por que la delincuencia ha aumentado. Particularmente yo vivo en Ancón y recorro varios distritos, no entiendo la lógica de esta medida", declaró un motociclista para Exitosa.