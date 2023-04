¡Indignante! SJL: Mujer va a la comisaría a denunciar agresión de su pareja y termina siendo detenida

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer fue víctima de violencia física por parte de su pareja luego de pedirle que mantuviera distancia con ella para que pudiera dormir. Según sus declaraciones, al acudir a la Comisaría La Huayrona los efectivos policiales determinaron que ella también debía ser detenida y la pusieron en la misma carceleta que su agresor.

El hecho se produjo alrededor de las 4:00 de la tarde este domingo 16 cuando la víctima se encontraba durmiendo en su vivienda y su pareja llegó al lugar. El hombre ingresó a la casa preguntando si, aparte de la mujer, había otra persona en la casa; al constatar que se encontraban solos, él se recostó junto a su pareja y comenzó a tener actitudes cercanas.

No obstante, la mujer refiere que ella se encontraba muy cansada por lo que le pidió que se mantuviera alejado y "no molestara".

"Él ingresó, se acostó a mi lado y me abrazó. Entonces yo le dije que no me hiciera bulla y que no molestara porque yo estaba cansada y quería descansar", declaró para nuestro medio.

Inicialmente, él parecía haber aceptado la decisión de la víctima y se alejó yéndose al baño; sin embargo, al volver comenzó a golpear a la mujer sin mediar palabra.

"Yo no sé que tiempo pasó, pero cuando él regresó de frente empezó a golpearme. Me agarró de mi polo. Me jaló, se tiró en mi encima y me comenzó a golpear", declaró.

Tras varios minutos recibiendo los fuertes golpes, la mujer logró liberarse del hombre empujándolo para salir huyendo a la calle a pedir ayuda. Al ver su ropa rasgada y llena de sangre, sus vecinos llamaron a la policía para que acudieran a atrapar al agresor.

Una mujer agredida por su pareja decidió acudir a denunciarlo a la comisaría, pero al llegar los efectivos policiales la detuvieron. La víctima tuvo que compartir el mismo espacio de detención junto a su agresor.

Cuestionable respuesta de la Policía

Los efectivos PNP de la Comisaría La Huayrona parecían cumplir correctamente sus funciones pues en cuanto llegaron decidieron enmarrocar al hombre que aún permanecía en la vivienda. Así pues, se le informó a la mujer que ella también debía de acudir el centro policial para colocar la denuncia.

Al llegar a la comisaría le pidieron su DNI y escribieron su nombre en una hoja en blanco, luego procedieron a trasladarla hasta el Hospital San Juan de Lurigancho. A su regreso, la llevaron al médico legista y procedieron con la firma del acta que arrojaba el grado de las lesiones que presentaba la mujer.

Sin embargo, el agresor había pasado por el mismo exámen médico y el informe resultante indicaba que existieron agresiones contra su persona. De esta manera, los efectivos determinaron que el golpe que ella le dio en su intento por liberarse era considerado una agresión mutua, argumento que utilizaron para enmarrocarla a ella también.

"Yo le dije cómo me vas a enmarrocar. Me dijeron señora lo lamento pero usted se va a quedar porque usted también lo ha agredido al señor", relató.

La hermana de la mujer agredida se comunicó con la oficial Paredes, quien estaba encargándose del caso de su hermana, y cuestionó por qué ella siendo la víctima era quien sería detenida.

"Le dije no ve que ella es la víctima, está con puntos en la frente, golpes en la cara...¿y ella es la agresora?", le cuestionó a la policía.

Pese a que el exámen del médico legista indicó que la víctima recibió lesiones en grado 3,7 y el del agresor fue de 0,1, Paredes determinó que ella también debía de ser detenida en la carceleta. Según comenta la familiar, el espacio en el que estuvo detenida era "practicamente compartir con su agresor porque esa carceleta solo la dividía una reja".

Policía se negó a entregar denuncia

Al pedirle la copia de la denuncia de agresión, los policías se negaron a entregarla sin antes tener que pasar por un engorroso proceso de certificación.

Si bien representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se acercaron a brindar ayuda piscológica, los efectivos de la policía continuán sin brindar medidas de protección. La hermana comenta que el agresor ha regresado a la zona donde se encuentra su hermana y por ello solicitan apoyo de las autoridades.