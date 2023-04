Sergio Tarache: Hoy vence plazo para que Colombia expulse al feminicida de Katherine Gómez

En entrevista con Exitosa, el abogado James Rodríguez recordó que hoy, martes 18 de abril, vence el plazo para que el Gobierno de Colombia expulse de su territorio al feminicida de Katherine Gómez, Sergio Tarache, donde fue capturado hace una semana.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el abogado penalista señaló que se está a la espera de que las autoridades colombianas emitan la resolución correspondiente para que se ejecute dicha medida contra el ciudadano venezolano, quien es buscado por la justicia peruana tras quemar viva a su expareja.

Agregado a ello, el especialista explicó que hay dos figuras jurídicas para que un extranjero pueda ser deportado a otro país, las cuales son extradición y expulsión. En esa línea, dijo que "si se da el tema de la extradición, va a demorarse bastante tiempo para que este individuo, Sergio Tarache, pueda ser retornado a nuestro país".

Asimismo, consideró que las autoridades peruanas si cumplieron con los requisitos correspondientes para solicitar el referido criminal sea expulsado. "Considero de que si se ha cumplido, a nivel de los canales diplomáticos, porque esta es una decisión política", precisó.

Cabe recordar que, el 11 de abril, Sergio Tarache fue detenido por la Policía Nacional de Colombia debido al feminicidio de Katherine Gómez. En las imágenes, a las que logró acceder Exitosa, se evidencia que el delincuente es cuestionado sobre cómo ejecutó su escape hasta ser intervenido en dicho país y este aseguró que actuó desesperado por temor a ser capturado.

"No fue planeada mi huida, yo salí desesperado por el miedo. Primera vez en mi vida que llegaba a ese nivel con persona. (...) La verdad no sé (por dónde escapó), cuando me desperté ya yo estaba en la frontera con Ecuador", indicó.