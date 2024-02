INPE anuncia la construcción de un nuevo "Challapalca" en Huancavelica: Albergaría a mil 500 internos

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, informó que se tiene prevista la "pronta" construcción un penal similar al centro penitenciario de Challapalca en la región de Huancavelica.

Según informó, la institución ya cuenta con el terreno necesario para llevar a cabo esta cárcel de "régimen cerrado especial", donde espera se podrá albergar a cerca de mil 500 reos de alta peligrosidad.

"Espero construir pronto un penal de régimen cerrado especial muy parecido a Challapalca en Huancavelica. Ya me donaron el terreno. Un penal para mil 500 internos", declaró.

En esa misma línea, el jefe del INPE indicó que esta no es la única medida que se tomarán respecto a los centros penitenciarios de nuestro país.

Y es que Javier Llaque informó que "ya están viendo" el proyecto de ampliación del penal de Challapalca. De acuerdo con sus propias declaraciones, se espera que con esta disposición, esta cárcel pueda contar con, al menos, una capacidad para 300 reclusos más.

Cabe decir que uno de los congresistas en estar a favor de la ampliación de Challapalca fue el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien además presentó un proyecto de ley en busca de reconstruir otro centro penitenciarios: el penal 'El Frontón'.

Sobre esta segunda cárcel, el exviceministro de Justicia y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, advirtió que no sería viable según los resultados de estudios anteriores. Por esta razón, consideró que la propuesta del mencionar parlamentario sería "una idea que no ha tenido mayor evaluación".

"Me parece una locura tratar de hacerlo y además es algo que ya se ha debatido varias veces, cuando yo fui presidente del INPE también hubo esa idea y visitamos 'El Frontón', se hizo el estudio, y el estudio dijo que no es viable, no hay manera de hacerlo", dijo a nuestro medio el pasado 07 de febrero.