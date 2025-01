INPE arremete contra la PNP por fuga de recluso: Si hubiera hecho su trabajo, no hubiera pasado

13/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva para Exitosa, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, se refirió a las responsabilidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) con respecto a la fuga de un recluso del penal de Piura. Se trata del escape de Frank Duck Panta Villalta, condenado a 20 años por robo agravado, quien evadió las medidas de seguridad y huyó.

Presidente del INPE se pronuncia sobre la PNP

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe del INPE enfatizó que la fuga del interno de 25 años se debe a una negligencia en varios de los anillos de seguridad que debían resguardar el penal. Subrayó que, de los 11 torreones de seguridad, solo cuatro estaban siendo patrullados.

"El penal de Piura tiene 11 torreones, de los cuales solo tenían cubiertos 4; por lo tanto, si el personal del INPE no cumplió con su labor de impedir que ese interno salga del pabellón, la verdad es que la fuga no se hubiera consumado y el último anillo de seguridad, también hacen su labor, que es impedir la fuga", explicó.

En ese mismo sentido, añadió que, de haber sido el caso que la Policía Nacional hubiera realizado su labor en el anillo de seguridad externo, la fuga del reo no se habría producido. Argumentó que, si bien el INPE no evade su responsabilidad, ese último punto de seguridad es clave para la contención de los reclusos.

"Para mí, la verdad, es lamentable hacer algún comentario en contra de otra institución, porque he escuchado lo que ha dicho el general ayer en el norte, culpando de todo al INPE. Una vez más, el INPE no elude su responsabilidad, pero, si la policía hubiera hecho su labor en este anillo de seguridad, la fuga no se hubiera consumado", reiteró.

¿Cómo se produjo la fuga?

Tras una revisión de las cámaras de seguridad, se constató que el sujeto condenado a 20 años de privación de libertad escapó trepando una pared y una reja de uno de los pabellones para llegar a un espacio descampado conocido como "Tierra de nadie". El encargado del penal, Osman Castillo, indicó que se implementaron medidas para reforzar la seguridad.

La ciudadanía de Piura manifestó su preocupación por la fuga, no solo por el delincuente en sí, sino también por la seguridad en el centro penitenciario y la posibilidad de que esta se vea comprometida por otros delincuentes.

