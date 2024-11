¡Insólito! Detienen a sujeto que asalta con BIBLIA y cuchillo, pero lo liberan por falta de pruebas

En San Juan de Miraflores se vivieron tensos momentos cuando fue capturado gracias a la brigada canina del distrito, un hombre portando un cuchillo y una Biblia que pretendía asaltar a los transeúntes. Pese a que fue puesto a disposición de la ley, no procedió a más debido a que no se habría concretado un delito.

Dante Mendieta, vocero de la Municipalidad de SJM comentó que se trata de un sujeto conocido en el lugar y que, no pudo ser procesado por la Policía debido a que se trata de un intento de ataque, más no habría llegado a mayores. Según el municipal, el hombre sería un asiduo delincuente de la zona.

"No solo con Biblia en mano sino con cuchillo en mano. Esta persona es un sujeto recurrente de la zona, conocido como el 'negro', se llama Carlos Castro y ya lo tenemos mapeado. Lamentablemente no hemos podido tenerlo en prisión, porque ha sido un intento, pero ese es un tema que afecta a la población que este tipo de delitos o pre delitos no nos permite a los impartidores de justicia, que puedan intervenir y accionar", resaltó el municipal.