Mujer de 105 años sería DESALOJADA por construcción de Vía Expresa Sur en SJM: "No destruya nuestro hogar"

En San Juan de Miraflores, vecinos acampan en la calle y hacen huelga de hambre para exigir no ser desalojados por la construcción de la Vía Expresa Sur. Entre ellos, una adulta mayor indica, con la voz entrecortada, que su madre de 105 años sería removida de su vivienda por este proyecto.

Mujer pide reconsiderar desalojos en SJM

En diálogo con Exitosa, una mujer identificada como Guadalupe Loayza se quebró al hacer un llamado a las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que reconsideren su decisión de desalojar a las familias de su zona, puesto que no solo ella se vería perjudicada sino también su madre de 105 años, quien se encuentra postrada en cama.

"Tiene 105 años y por estar aquí (protestando) debí llevarla donde mi hermana. Ahorita está postrada, ¿a dónde la voy a llevar ahora? Ahora nos van a botar, ¿a dónde voy a llevar a mi madre de 105 años? No puedo ir a otro sitio, vivo aquí más de 30 años", expresó la adulta mayor, visiblemente afectada por la complicada situación que afronta, ya que no tiene a dónde ir en caso el municipio limeño la retire de su vivienda.

La mujer sostenía firmemente en sus manos un cartel donde pedía al alcalde de Lima : "No destruya nuestro hogar Luis Felipe de las Casas II".

Vecinos hacen huelga de hambre

Guadalupe Loayza no se encontraba sola, ya que a su lado había otras personas que golpeaban las cacerolas y hacían huelga de hambre exclamando que "no son invasores" y tienen todos los documentos en regla de sus terrenos, por lo cual, aseguran que no pueden ser removidos por el municipio que dirige Rafael López Aliaga.

"No somos invasores, estamos posicionados desde el año 1997 y estamos reconocidos como asentamiento humano por la MML desde 1992. Tenemos reconocimiento de nuestro plano perimétrico", exclamó uno de los vecinos.

Seguidamente, informaron a la reportera de Exitosa que de no ser escuchados sus reclamos de acción de amparo irían al "poder penal", puesto que consideran como un "abuso de autoridad" el ser desalojados de sus casas para que se lleven a cabo la ejecución de la obra.

¿Qué dijo el alcalde de Lima ante el reclamo por desalojos?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió a las críticas por los desalojos y recuperaciones de terrenos en el marco de la construcción de la Vía Expresa Sur, obra que tiene como objetivo mejorar la conectividad y reducir el tráfico en la capital.

Según el burgomaestre, la ciudad enfrenta problemas de circulación que afectan directamente la calidad de vida de sus ciudadanos, y esta infraestructura es clave para mejorar las condiciones de tránsito en zonas densamente pobladas.

"Aquí no estamos actuando a la loca, aquí tenemos una ordenanza metropolitana que tiene rango de ley porsiacaso para el que no sabe, que le da todas las facultades a Emape, le da todas las facultades a la Policía Nacional del Perú, al Serenazgo, a lo que es Fiscalización, le da todas las facultades para recuperar la ciudad de Lima", declaró para los medios de comunicación.

De esta manera, vecinos de San Juan de Miraflores alzaron su voz de protestas tras saber que serían desalojados de sus casas para dicho proyecto. Entre ellas, una adulta mayor, al borde del llanto, pidió reconsiderar la decisión del municipio de Lima, puesto que su madre de 105 años no tiene otro sitio donde vivir.