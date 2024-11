¡Urgente! Desalojan a familias sin previo aviso por Vía Expresa Sur en Surco: "Me han roto la cabeza"

En Surco, una vivienda multifamiliar ha sido desalojada como parte de las operaciones de la construcción de la Vía Expresa Sur. Uno de los afectados denuncia agresiones por parte de agentes municipales.

En declaraciones para Exitosa, el vecino afectado indicó que buscaba ingresar al domicilio para retirar las pertenencias de su padre cuando fue agredido por el serenazgo y aseguró que no fueron notificados de que iban a ser desalojados.

"El serenazgo me han abusado, me han roto la cabeza acá (...) Solamente yo vine a sacar las cosas de mi papá que está en el segundo piso (...) (¿A ustedes les han hecho algún aviso previo de que iban a ser desalojados?) No, prepotentemente han venido con todo la matonería que tienen", dijo a nuestro medio.