Camioneta Cadillac de 'Chibolín' bajo sospecha: Propietario es un hombre de 80 años que no reconoce el vehículo

14/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la controversia del BMW abandonado en el estacionamiento de un supermercado, se conoció otra camioneta, de las favoritas de Andrés Hurtado, que habría sido obtenida bajo una negociación sospechosa. El vehículo, cuyo precio original es de 60 mil dólares, cuenta con transacciones dudosas y estaría bajo la propiedad de un hombre de 80 años que no lo reconoce como suyo.

Propietario registrado desconoce ser dueño de camioneta usada por 'Chibolín'

El hombre de los 80 años fue identificado por un programa dominical como Juan Yucpuy Ramírez, este aparece en los documentos registrados de la camioneta como el propietario corriente. Pese a eso, al ser consultado por tal, este niega haber tenido un carro y asegura que jamás lo vio. " La verdad que desconozco esa parte, no sé. No, yo no sé nada. Yo desconozco totalmente. Primeramente, yo no tengo brevete para manejar ", relató

Según Cuarto Poder, la camioneta, denominada por el propio conductor de televisión como "La Bestia del año 2007", y pese a que siempre la usaba, esta no cuenta con su nombre en la cadena de transferencia. El primer dueño fue el extesorero de 'Chibolín', Abraham Nina, quien adquirió el Cadillac Escalade a 36 mil 500 dólares. Sin embargo, quien siempre la usaba, era Andrés Hurtado.

Luego de la posesión bajo el nombre del allegado del excomediante, posteriormente pasó por otras transferencias bajo precios reducidos. Uno por solo 10 mil dólares y otras por 7 mil, pero la transferencia más incoherente a los atributos del vehículo en cuestión fue la última hacia el señor Yucpuy Ramírez, a quien supuestamente se le vendió el carro por 3 mil soles.

@chismecitoscalientitos #Camioneta de #Chibolín bajo sospecha: Propietario es un hombre de 80 años que no reconoce el #vehículo ♬ sonido original - chismecitos

¿Quién es el propietario?

El hombre es un anciano de 80 años, figura como propietario, sin embargo, en las imágenes difundidas por el programa dominical de América Televisión, este no reconoce haber comprado nada, empero, su hijo, Juan Luis Yucpuy Ramírez, cuenta con conexiones con 'Chibolín', lo que daría razón de la transición con su padre.

Andrés Hurtado fue visto en varias ocasiones con el Cadillac Escalade, fue tanto su cariño por el grande vehículo que lo llamó "La Bestia" por su gran tamaño. Inclusive, en 2015, este fue intervenido en Barranco. Se le sometió a una prueba de alcoholimetría cuyos resultados resultaron positivos. Asimismo, en 2022, nuevamente fue noticia cuando el carro se malogró en Ate.

De este modo se pudo conocer que una camioneta de pertenencia de Andrés Hurtado 'Chibolín', habría sido obtenida bajo transacciones fraudulentas. Así como también muestra un historial de varias ventas y compras por precios incoherentes al modelo, marca y características del automóvil.