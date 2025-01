Jóvenes denuncian que no pueden retirar restos de su padre por falta de personal en la Morgue

Jóvenes denuncian que no pueden retirar el cuerpo de su padre de la Morgue Central de Lima por falta de personal. El hombre de 62 años perdió la vida durante un incendio en su vivienda en Ate Vitarte y sus hijos esperan poder darle cristiana sepultura.

Los hijos de Edwin Ángel Anzieta Anticona (62), en medio de su dolor, atraviesan una complicada situación debido a que la Morgue no cuenta con personal desde el último viernes que pueda realizar los procesos correspondientes como la identificación del cuerpo.

Los familiares también informaron a Exitosa que esta demora generaría que paguen un monto aproximado de S/50 por tener los restos de su padre en el mortuorio; sin embargo, no contarían con los recursos suficiente para ello debido a que son damnificados de un incendio donde lo perdieron todo.

"Día a día nos están cobrando un aproximado de S/50. Nosotros no tenemos recursos, somos damnificados y por esa parte no nos quieren apoyar porque solo dicen que esperen la llamada. Nosotros venimos todos los días y más que nada es que están jugando con nuestro dolor. Solo somos dos hermanos y no tenemos nada", expresó uno de los hijos del difunto Edwin Anzieta.