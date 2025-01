¡El Colmo! Denuncian que policía sustrajo a su hijo de 6 años durante diligencia para chantajear a expareja

Un policía es acusado de sustraer a su pequeño hijo de seis años durante diligencia en sede fiscal de Villa El Salvador. La madre del menor pidió ante las cámaras de Exitosa el apoyo por parte de las autoridades como el Ministerio de la Mujer para poder tener de vuelta a su niño.

En diálogo con Exitosa, el abogado de la madre del menor sustraído, Colin Fernández, brindó más detalles del indignante caso que pondría en la mira una vez más a un agente que forma parte de la PNP.

La defensa legal reveló una aparente negligencia durante una diligencia convocada por el Ministerio Público convocada por la fiscal de Violencia Familiar, Maritza Farro, ya que "habría permitido" que el suboficial de primera PNP Johan Giusseppe Repetto Guzmán (40), que no tiene la tenencia legal del menor, se lo lleve en una camioneta.

Fernández señaló que el policía habría tomado esta radical decisión de sustraer a su propio hijo para poder recuperar su relación con su expareja Nicolle López Hilares (27), a pesar de que ella lo denunció por maltrato físico y psicológico.

El policía Repetto Guzmán se encuentra hasta el momento como "no habido". La defensa legal de la madre del menor sustraído lamentó la situación que causa un perjuicio emocional a la progenitora y también al menor, que según reveló a Exitosa, se encontraba aterrorizado y llorando al momento del delito que cometía su padre.

En ese sentido criticó la falta de seguridad y protocolos de la Fiscalía de la sede Lima Sur por dejar salir al suboficial. A su vez, reiteró que pondrá una denuncia a la fiscal Maritza Farro por no advertir a sus colegas de que el menor al salir de la cámara Gesell debía volver a las manos de su madre.

"Hasta el momento no obra en la Fiscalía una firma de salida. El mismo DNI del menor no puede ser entregado todavía porque no obra ninguna firma ni sello, porque este hombre despavorido se fue sin esperar los protocolos de salida y se lo llevó. (...) Se desentendieron (la Fiscalía) y eso claramente lo voy a denunciar y contra la misma fiscal Maritza porque coadyuvó indirectamente con la sustracción del menor", agregó Colin Fernández.