'JPT', único productor de deportes invidente del mundo: "Pensaban que subía al bus a vender caramelos"

24/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el productor periodístico de Exitosa, Juan Pablo Torres, más conocido como 'JPT', contó su experiencia en el transporte público, como invidente. Según narró, una cobradora le cerró las puertas de un bus porque pensó que subiría a vender caramelos.

Cuenta su experiencia

Durante diálogo con Tito Alvites para La Hora del Volante, el único productor de deportes invidente del mundo indagó en las dificultades que pasó a lo largo de su vida por su discapacidad visual.

"Los sábados iba a un colegio en Surco, entonces yo me movilizaba solo e iba a tomar el bus, el bus cerró la puerta y la gente lo paró y cuando ya subí, al cobradora me dijo: 'es que pensé que ibas a subir a vender caramelos', es decir, si las personas con discapacidad quieren subir a trabajar no les permiten", dijo a nuestro medio.

De tal modo, JPT aseguró que diariamente se moviliza en transporte público, sin embargo, no utiliza su carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), debido a que al no pagar pasaje con ello, los conductores "no van a parar" para transportarlo. "Prefiero pagar mi pasaje", agregó.

Según contó el productor periodístico de Exitosa, perdió la vista definitivamente a los dos años y diez meses por un retinoblastoma, cáncer a la retina, detectado cuando tenía un año y seis meses.

Sobre el transporte público

Además, precisó que el tiempo, las curvas y los rompemuelles son sus aliados para movilizarse en el transporte público, ya que estos le ayudan a detectar si ya se encuentra cerca de su destino.

"Hablando de transporte creo que algo que nos ha perjudicado especialmente a las personas con discapacidad visual es esto de que ya no haya cobradores en los buses. Tenemos que estar parando todos los buses y estar preguntando, antes tenías el cobrador que te indicaba la ruta y sabías que a ese bus tenías que subir", agregó a Exitosa.

Cabe mencionar que, para JPT la tecnología le ha servido de mucha ayuda, debido a que los diversos dispositivos se pueden adaptar a fin de ser utilizados por su persona para realizar diferentes actividades.

De esta manera, el productor periodístico de Exitosa, Juan Pablo Torres, más conocido como 'JPT', contó su experiencia en el transporte público, como invidente. Según narró, una cobradora le cerró las puertas de un bus porque pensó que subiría a vender caramelos.