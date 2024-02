Tula Rodríguez se conmueve al recordar cumpleaños de Javier Carmona: "Ojalá pudiera devolver el tiempo"

La conductora de televisión y actriz, Tula Rodríguez, se mostró emocionada y conmovida al recordar cada uno de los momentos que vivió al lado de su esposo fallecido Javier Carmona, en el día de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Tula abrió su corazón a todos sus seguidores y no dudó en subir una serie de fotografías donde se la ve abrazando a Carmona, expresándole el cariño y el gran amor que le tenía, con una serie de emotivas palabras y una melancólica canción de fondo.

En la imagen, que tenía la canción 'Yo te extrañaré', se ve a la pareja acompañada del fruto de su amor, su hija Valentina, y en la mesa una torta de cumpleaños, la misma que al parecer decidió comprar en la actualidad, y pasar a etiquetar a su 'pequeña'.

Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona en el día de su cumpleaños.

En una anterior entrevista, confesó que aún le era difícil poder superar la muerte de su esposo por un accidente automovilístico y aún pasa por una etapa de sanación, que aún le falta completar debido a que se encuentra saturada por su trabajo en televisión.

"No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy súper joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda... No había llorado, no había hecho duelo. Ni siquiera había sacado sus cosas", comentó Tula.