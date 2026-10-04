Keiko Fujimori asiste a votar en San Borja: "Autoridades fundamentales a que trabajen en conjunto con el Gobierno"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó al colegio Libertador San Martín de San Borja para emitir su voto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras ello, instó a los ciudadanos a emitir un voto consciente al elegir a las siguientes autoridades que trabajarán de manera conjunta con el Gobierno y deseó suerte a todos los candidatos.

Keiko Fujimori acudió a votar en San Borja

A su llegada, Keiko Fujimori saludó a algunos ciudadanos y a los miembros de mesa antes de dirigirse al espacio habilitado para sufragar. La jefa de Estado cumplió con su deber ciudadano y posteriormente brindó declaraciones a los medios de comunicación.

Tras emitir su voto, la presidenta hizo un llamado a la población para participar de manera responsable en esta jornada electoral y elegir de forma consciente a las próximas autoridades regionales y municipales.

"Acabo de hacer uso de mi derecho y mi deber de votar y es muy importante hacer un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas", señaló la mandataria.

Informe sobre los operativos de seguridad

En ese sentido, indicó que recibió durante la mañana un informe de los ministros del Interior y de Defensa, así como de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, respecto al despliegue de seguridad dispuesto para el desarrollo de las elecciones.

"Estamos garantizando el orden", afirmó la presidenta, al referirse a la presencia de efectivos policiales y militares en distintos puntos del país y en los locales donde se desarrolla el proceso electoral.

Siguiendo esa línea, la jefa de Estado exhortó a los electores a reflexionar antes de marcar su voto y considerar las propuestas y cualidades de quienes buscan asumir cargos públicos.

"Invoco a los ciudadanos a que el día de hoy, al hacer uso y ejercicio de su voto, lo hagan de manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales", manifestó.

La presidenta también destacó la importancia de las autoridades que serán elegidas en esta jornada, al señalar que tendrán un papel fundamental en la coordinación con el Gobierno central para atender las necesidades de la población.

"A los candidatos les deseo muchísima suerte", concluyó la mandataria, antes de retirarse del centro educativo, mientras continuaba el desarrollo de la jornada electoral.

Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori expresó sus buenos deseos a todos los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tras asistir a votar en el distrito de San Borja.