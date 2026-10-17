ONPE al 100% en 3 distritos de Lima: consulta AQUÍ los resultados oficiales y quiénes ganaron

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de las actas electorales en tres distritos de Lima Metropolitana, correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el pasado 4 de octubre. Conoce aquí los resultados oficiales y quiénes ganaron.

ONPE llega al 100% en 3 distritos de Lima

Este avance permite conocer los resultados electorales registrados en estas jurisdicciones y las preferencias de los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a sus próximas autoridades municipales.

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de este enlace de la ONPE, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de revisar el conteo de votos correspondiente a su distrito e identificar a los candidatos que obtuvieron mayor respaldo electoral.

¿Cuáles son los distritos de Lima que han llegado al 100%?

A la fecha del sábado 17 de octubre, un total de tres distritos de Lima Metropolitana ya han alcanzado el 100% en el conteo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Entre ellos se encuentran Breña, Santa María del Mar y Santa Rosa, donde la ONPE emitió los siguientes porcentajes para los partidos políticos con mayor número de votos:

Breña

Avanza País: 33.190 %

33.190 % Renovación Popular: 27.47 %

27.47 % Somos Perú: 12.15 %

Resultados en Breña

Santa María del Mar

Renovación Popular: 43.64 %

43.64 % Avanza País: 22.00 %

22.00 % Somos Perú: 11.36 %

Resultados en Santa María del Mar

Santa Rosa

Renovación Popular : 30.29 %

30.29 % Podemos Perú: 15.33 %

15.33 % Acción Popular: 14.25 %

Resultados en Santa Rosa

Sin embargo, es importante precisar que la culminación del procesamiento de las actas no equivale a la proclamación oficial de los alcaldes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben continuar con las etapas correspondientes, especialmente en aquellos casos que involucren actas observadas.

Por ello, aunque estos tres distritos ya registran el 100% de actas contabilizadas, la confirmación formal de sus autoridades dependerá del cumplimiento de los procedimientos electorales establecidos por las instituciones competentes.

¿Habrá segunda vuelta para definir al siguiente alcalde de Lima?

La Ley Electoral establece que no habrá segunda vuelta, debido a que la segunda votación solo está habilitada para elegir gobernadores regionales. Por esta razón, el candidato que acumule el mayor número de votos según los organismos electorales será proclamado alcalde de la capital tras concluir el conteo oficial.

Finalmente, la ONPE permite a los ciudadanos conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 mediante su plataforma oficial. Los electores pueden verificar el avance del conteo y los candidatos que obtuvieron mayor respaldo en sus distritos.