ERM 2026: descubre cuántos electores, candidatos, mesas y locales están habilitados

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 4 de octubre, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú ponen a millones de ciudadanos frente a las urnas. Entre electores, candidatos, mesas y locales de votación, el proceso electoral mueve cifras que dan una idea del tamaño de esta jornada.

Más de 26 millones de electores

Para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026, el padrón oficial ya está cerrado con un total de 26.314.724 electores listos para votar. De ese gran grupo, 26.314.648 son compatriotas peruanos y solo 76 son extranjeros residentes que tienen todo en regla para participar.

El padrón fue elaborado por el Reniec y posteriormente fiscalizado por el JNE, que aprobó la relación definitiva el pasado 5 de junio.

Lima concentra, de lejos, la mayor cantidad de electores, con 8.713.671 ciudadanos. Le siguen La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca. En el otro extremo aparece Madre de Dios, con 150.073 electores.

En Lima Metropolitana están registrados 7.891.716 electores, mientras que el Callao suma 865.515. En conjunto, ambas jurisdicciones reúnen 8.757.231 ciudadanos habilitados.

Casi 100 mil candidaturas

La contienda electoral también tiene una cifra bastante movida: 97.317 candidaturas fueron registradas para los diferentes cargos regionales y municipales.

De ellas, 90.349, equivalentes al 93%, corresponden a personas que nunca ocuparon un cargo elegido mediante voto popular. En tanto, 6.968 candidatos cuentan con experiencia previa.

Para estos comicios participan 150 organizaciones políticas, entre ellas 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. Todos cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Más de 89 mil mesas de sufragio

La ONPE prevé instalar 89.935 mesas de sufragio en todo el país. Para garantizar su funcionamiento fueron sorteados 809.415 ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de instalar las mesas, recibir los votos y realizar el escrutinio.

Cada mesa cuenta con tres miembros titulares y seis suplentes. Quienes se pongan la camiseta y asuman su deber se llevarán S/165 al bolsillo. Sin embargo, los que falten a la instalación tendrán que afrontar una multa nada barata de S/275.

Los votantes tendrán que acercarse a los locales que ya habilitó la ONPE. Toda esta distribución de los centros de sufragio se armó tomando en cuenta el padrón electoral y cómo está organizada cada zona.

En total, los peruanos elegirán 13.148 autoridades para los próximos cuatro años. Serán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Además, se escogerán 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, así como 1.696 alcaldes y 9.118 regidores distritales.

Así, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 movilizarán al Perú entero con nada menos que 26.314.724 electores, 97.317 candidatos y 89.935 mesas de sufragio. Miles de locales abrirán en cada rincón del país para que la gente salga a elegir a las próximas autoridades.