ERM 2026: ausencia de miembros de mesa retrasa apertura del colegio Teresa González de Fanning en Jesús María

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) comenzó con retrasos en el colegio Teresa González de Fanning, ubicado en el distrito de Jesús María. Alrededor de las 7:40 de la mañana, el local todavía no había sido habilitado completamente para recibir a los ciudadanos convocados a ejercer su derecho al voto.

Según la cobertura de Exitosa, desde los exteriores del plantel, más de 15 mil personas fueron convocadas para sufragar en este centro educativo durante los comicios de este domingo 4 de octubre. Sin embargo, el inicio de la votación no se produjo con normalidad debido a que varias mesas de sufragio permanecían sin instalarse.

De las 25 mesas previstas en el colegio, únicamente 16 habían sido habilitadas hasta ese momento. Esta situación impedía que los electores pudieran ingresar a las aulas correspondientes para emitir su voto.

Ausencia de miembros de mesa genera retraso

El principal motivo del retraso fue la ausencia de algunos miembros de mesa. Algunos de ellos todavía se encontraban llegando al centro educativo, mientras que otros no se habían presentado hasta ese momento.

La situación generó que los electores tuvieran que esperar para poder acceder a las aulas y cumplir con su deber ciudadano. Pese a que el horario oficial de votación había comenzado a las 7:00 a. m., el local aún no se encontraba completamente operativo.

Personal de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encontraba dentro del plantel. Sin embargo, los representantes consultados evitaron brindar declaraciones a los medios sobre las razones específicas del retraso.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La ausencia de algunos miembros de mesa viene retrasando el inicio de la votación en el colegio Teresa González de Fanning, en Jesús María. Los electores esperan la instalación de las mesas de sufragio para poder emitir su voto. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 4, 2026

Fuerte presencia policial y militar en el colegio

Mientras se esperaba la habilitación de las mesas restantes, se observó una importante presencia de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los alrededores del colegio Teresa González de Fanning.

El panorama en los exteriores era distinto al habitual en un local de votación durante los primeros minutos de la jornada. Los ciudadanos no formaban largas colas en la vía pública debido a que se les permitía ingresar hasta la entrada del plantel, aunque todavía no podían acceder a las aulas donde debían sufragar.

La ausencia de miembros de mesa provocó un retraso en la apertura total del colegio Teresa González de Fanning durante las primeras horas de las ERM 2026. Mientras los ciudadanos esperaban la habilitación de las 25 mesas previstas, las autoridades electorales y las fuerzas del orden permanecían en el lugar para garantizar el desarrollo de la jornada.