ERM 2026: ciudadanos extranjeros y derecho al voto en Perú, conoce en qué casos está permitido

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) permitirán que millones de peruanos acudan a las urnas para elegir a las autoridades que estarán al frente de sus regiones, provincias y distritos. Sin embargo, existe una excepción que permite la participación de ciudadanos extranjeros ejerzan su voto en el Perú que se realizan este domingo 4 de octubre.

¿Es posible que los ciudadanos extranjeros voten en estas elecciones regionales y municipales?

De acuerdo con el Reglamento de Inscripción de Extranjeros Residentes en el Perú para las Elecciones Municipales, aprobado mediante la Resolución N.° 1155-2006-JNE, los ciudadanos extranjeros mayores de 18 años pueden ejercer el derecho al voto y también ser elegidos en comicios municipales, siempre que cumplan una serie de requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos para votar este 4 de octubre?

Uno de los principales requisitos es contar con más de dos años continuos de residencia legal en el país antes de la elección. Además, deben encontrarse debidamente inscritos en el registro electoral correspondiente para extranjeros residentes en el Perú. Para ejercer su derecho al sufragio, deben identificarse con su respectivo carné de extranjería.

No obstante, esta participación tiene una restricción territorial. Los extranjeros no pueden ejercer este derecho en las municipalidades ubicadas en zonas de frontera. Por ello, la excepción no se aplica de manera general a todos los ciudadanos extranjeros residentes en el territorio peruano.

Otro aspecto importante es que los ciudadanos extranjeros participan únicamente en la elección de autoridades municipales. Es decir, no intervienen en la elección de autoridades regionales, debido a que su derecho electoral está limitado al ámbito municipal y bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Otras consideraciones a tener en cuenta

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda que el voto es facultativo para las personas mayores de 70 años. En el caso de los peruanos que residen en el extranjero, estos no participan en la jornada debido a que estos comicios corresponden a la elección de autoridades regionales y municipales dentro del territorio nacional.

Finalmente, los ciudadanos extranjeros pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, como tener más de 18 años, contar con más de dos años de residencia continua y legal en el Perú y estar inscritos en el registro correspondiente. Sin embargo, este derecho no se aplica a todos los comicios.