Segunda vuelta regional será el 6 de diciembre: JNE fija nueva fecha para regiones sin candidatos con 30% de votos válidos

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció una modificación en el calendario de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 al fijar el 6 de diciembre de 2026 como fecha para desarrollar la Segunda Elección Regional en las circunscripciones que cumplan las condiciones establecidas por la normativa electoral.

JNE establece fecha para la segunda vuelta regional

La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo electoral mediante un acuerdo fechado el 7 de octubre de 2026. El documento dispone modificar el numeral 4 de un acuerdo anterior, aprobado el 30 de septiembre, específicamente en el extremo referido a la fecha de realización de la segunda vuelta regional.

Según el pronunciamiento, la nueva fecha se aplicará en aquellas regiones donde ninguna de las fórmulas participantes obtenga, como mínimo, el 30% de los votos válidos durante la primera elección. En esos casos, los ciudadanos deberán volver a las urnas para definir a las autoridades regionales correspondientes, conforme a las reglas del proceso electoral.

El JNE precisó que la modificación se sustenta en los fundamentos expuestos en el propio acuerdo. La medida permite establecer una fecha para esta etapa electoral, cuya realización dependerá de los resultados que se obtengan en cada circunscripción regional.

De esta manera, el organismo electoral modificó la fecha inicial prevista para dichos comicios, que en un principio se programaron para el 29 de noviembre.

#LoÚltimo | El Pleno del JNE acordó que el domingo 6 de diciembre se realizará la Segunda Elección Regional (SER2026), en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtengan no menos de 30% de los votos válidos. https://t.co/PLkYTdWsV4 — JNE Perú (@JNE_Peru) October 10, 2026

¿En qué regiones se realizará la segunda vuelta?

La Segunda Elección Regional no se desarrollará necesariamente en todas las regiones del país. Su aplicación estará condicionada a que ninguna de las fórmulas que compiten en una determinada circunscripción alcance el umbral mínimo del 30% de los votos válidos.

Esto significa que los resultados de la primera elección serán determinantes para identificar qué regiones deberán participar en una nueva jornada de votación. En aquellas donde una fórmula cumpla con el porcentaje requerido, no corresponderá realizar esta segunda elección bajo el criterio establecido en el acuerdo.

En las siguientes regiones, los electores volverán a las urnas para definir a sus próximos gobernadores regionales:

Amazonas Áncash Arequipa Huancavelica Ica La Libertad Lambayeque Lima Provincias Loreto Moquegua Piura Puno Tumbes Ucayali

Asimismo, el documento señala que, para concretar la convocatoria, se deberá solicitar oportunamente a la presidenta de la República que disponga el llamado correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente.

La decisión del organismo electoral se enmarca en las disposiciones que regulan la elección de autoridades regionales y busca establecer con anticipación la fecha de una eventual segunda vuelta. La información definitiva sobre las circunscripciones involucradas dependerá de los resultados electorales y de la verificación correspondiente.

El JNE fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la Segunda Elección Regional en las regiones donde ninguna fórmula alcance el 30% de los votos válidos. La jornada permitirá definir las autoridades regionales en las circunscripciones que cumplan esa condición, una vez que se determinen los resultados y se complete el procedimiento de convocatoria establecido por ley.