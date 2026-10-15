JNE actuó como cómplice en irregularidades durante ERM, señala Francis Allison

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Avanza País, Francis Allison, cuestionó la falta de pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con respecto a la situación de Rafael López Aliga, virtual ganador de los comicios del 4 de octubre, pero bajo la candidatura de primer regidor en la lista de su partido, Renovación Popular.

Cabe precisar que, de acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 94 %, el también exalcalde de Lima registra el 27.77 % de los votos válidos; mientras que, el exaspirante al sillón municipal por Avanza País refleja un 26.82 %.

Cuestiona al JNE por no reconocer voluntad popular en las urnas

En entrevista brindada este jueves 15 de octubre al programa "Informamos y Opinamos", el también alcalde en funciones del distrito de Magdalena de Mar no dudó en calificar de "cómplice" al JNE por su inacción en todo el proceso electoral, debido a que no definió las reglas del juego para los candidatos políticos.

"Hemos llegado a este punto por un Jurado Nacional de Elecciones cómplice, no habemos de Lima, si no de todo el Perú, en muchos casos idénticos. El Jurado se pone en posición de violar la Constitución, prohibición de dar reelección, o de no respetar la voluntad popular. Si tu mismo has dejado que todos estos postulen con esta modalidad, lo lógico es que reconozca lo que la gente ha dicho", puntualizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el excandidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, cargó contra el Jurado Nacional de Elecciones y lo tildó de cómplice por la controversia en Lima por la lista de Renovación Popular. Señaló que se puso en la posición de violar la Constitución o la voluntad popular. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Piden destitución de Roberto Burneo ante la JNJ por presunto aval a candidatura de Rafael López Aliaga October 16, 2026

Ante el posible reconocimiento de su adversario en las elecciones regionales y municipales, Allison aseveró que sus regidores elegidos conformarán una "oposición constructiva" en la Municipalidad Metropolitana de Lima. En esa línea, puntualizó que respaldarán lo técnicamente sustentable.

Presentan denuncia contra Roberto Burneo

Durante la tarde de este jueves 15 de octubre, la asociación civil "Iniciativa Democrática" solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituir a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, por presuntas irregularidades en relación con la postulación de Rafael López Aliaga.

La organización presentó una denuncia disciplinaria contra ambos funcionarios y pidió que se evalúen sus actuaciones. Entre sus solicitudes también figura la suspensión provisional de los involucrados mientras se desarrolla el procedimiento, medida que deberá ser evaluada por el citado organismo autónomo.

El cuestionamiento también se ampara que hasta la fecha no existe pronunciamiento alguno por parte del JNE, cuando este órgano puso como meta hasta el 28 del mismo mes para realizar los conteos de votos de la última jornada electoral.

Un nuevo capítulo en el proceso electoral de desarrollo, mientras la población de la capital está a la expectativa sobre quién será el nuevo alcalde para el período 2027-2031.