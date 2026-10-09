ERM 2026: JEE llega al 100 % del procesamiento de las actas electorales observadas de la jornada del 4 de octubre

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que al llegar las 7:02 p. m. de hoy, viernes 9 de octubre, los Jurados Electorales Especiales (JEE) han procesado el 100 % de las actas electorales observadas correspondientes a las elecciones regionales y municipales.

A través de un nuevo comunicado emitido, el organismo electoral que presidente Roberto Burneo señaló que los JEE atendieron un total de 6 964 actas electorales observadas, de las cuales 421 han sido enviadas para el recuento de votos, mientras que otras 70 actas han sido reportadas como siniestradas o extraviadas.

(Noticia en desarrollo...)